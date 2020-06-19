Євросоюз зразу на рік продовжив санкції проти Росії за окупацію Криму

У четвер, 18 червня, Рада Європи продовжила санкції проти Росії за анексію Криму ще на один рік, незважаючи на всі спроби РФ домогтися скасування санкцій через коронавірус. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

“Рада ЄС продовжила до червня 2021 санкції проти РФ за незаконну окупацію Криму. Вдячний за це рішення. Треба підвищувати тиск за порушення прав людини, “паспортизацію”, запуск залізничного сполучення через Керченську протоку, незаконні голосування в Криму”, – написав він.

Нагадаємо, 10 червня посли країн, що входять до складу членів Євросоюзу прийняли рішення продовжити санкції проти Росії за анексію Криму, але рішення ще повинне було бути затверджене Радою ЄС, що, власне і сталося в четвер, 18 червня. Рішення вступить в законну силу після того, як буде опубліковане в Офіційному журналі.