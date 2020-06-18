Знищивши надводну ціль, конструктори заявили про готовність до серійного постачання української армії крилатими ракетами нового типу

17 червня, після успішного завершення державних випробувань вітчизняного ракетного комплексу Р-360 «Нептун» на полігоні Збройних Сил України «Алібей» Генеральний директор Державного підприємства Державного Київського конструкторського бюро «Луч» Олег Коростельов заявив про повну готовність до серійного випуску крилатих ракет нового типу. Про це повідомляє АрміяInform.

− Це був фінішних етап цілого комплексу випробувань комплексів «Нептун», де ми працювали з бойовими виробами. Випробування були успішні, обидва вироби влучили у ціль. Умови випробувань цілого комплексу були різні. Температура, зовнішні коливання, метеорологічні умови. Перевірялась забезпечення роботи зв’язку на комплексі, польотного завдання виробу тощо. Цілі відігравали кораблі-мішені на відстані близько 80 км. Умови пуску штатні. Як виробник ми готові виробляти дані комплекси серійно та поставляти в ЗС. Питання постановки на озброєння, це вже більш юридичне та бюрократичне питання, яке залежить від генерального замовника.

– Для підготовки такого екіпажу, а ми вже готуємо екіпажі, знадобиться 2-3 місяці. Тому що з точки зору використання, комплекс доволі простий, − зазначив Генеральний директор Державного підприємства Державного Київського конструкторського бюро «Луч» Олег Коростельов. − Також він додав, що КБ уже розпочало роботу над новою модифікацією даного комплексу. Наступний крок – зміна бази, а саме для повітряного та корабельного варіантів.