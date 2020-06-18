Український фільм “Захар Беркут” покажуть у кінотеатрах Канади і США

Про це повідомляє пресслужба компанії Film.ua.

«Українське кіно дуже рідко з’являється на екранах в американських та канадських глядачів. І ми пишаємося, що можемо познайомити Північну Америку з нашими фільмами. Ми не мали сумнівів, що «Захар Беркут» зацікавить наших колег зі США», – розповів менеджер з міжнародних продажів FILM.UA Distribution Євген Драчов.

“Захар Беркут” стартував в українському прокаті 10 жовтня 2019 року.

Режисери фільму – Ахтем Сеітаблаєв, Джон Вінн. Автори сценарію – Ярослав Войцешек, Річард Ронат.

Продюсери – Єгор Олесов (компанія Kinorob, Україна); Джефф Райс, Юрій Карновський, Раджа Коллінз (компанія Cinema Day, США).

Зйомки стрічки пройшли влітку минулого року неподалік Синевирської Поляни на Закарпатті та під Києвом, де були побудовані головні декорації. У роботі над фільмом взяла участь велика міжнародна акторська команда з України, США, Казахстану, Великої Британії та Монголії.

Виробництво: Kinorob та Cinema Day за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Дистриб’ютор фільму в Україні: Ukrainian Film Distribution.