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У ворога – паніка: у зоні ООС знищено водночас сім окупантів, серед них троє командирів

Дата: 18.06.2020
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Ворогам ввижаються міфічні "британці" на Донбасі - не хочеться визнавати, що українці й самі чудово вміють битися за свою землю...

На Світлодарській дузі знищено сім військовослужбовців окупаційних сил РФ, розповів з посиланням на повідомлення прокремлівських сил журналіст Юрій Бутусов, якого цитує видання NV.ua.

«Внаслідок багаторазової детонації боєприпасів на позиціях 7-ї мотострілецької бригади ЗС РФ на висоті 220 поблизу села Логвинове знищено сім військовослужбовців противника, включаючи одразу трьох командирів взводів», — написав він на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, ще близько 10 окупантів отримали поранення.

Офіційної інформації з цього приводу від командування Операції Об’єднаних сил поки не надходило.

У свою чергу на сепаратистських ресурсах здійняли паніку – стверджується, що удар по російських військових завдали нібито найманці британської ПВК “Ерініс”.

«Нічого дивного, подумав я, адже Донецьк заснував британець Джон Юз, у Британії давні стратегічні інтереси на Донбасі», — посміявся з фантазій сепаратистів Бутусов.


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