Кіберфахівці СБУ викрили і ліквідували потужну російську ботоферму

Кіберфахівці Служби безпеки України блокували міжрегіональну мережу ботоферм у Києві та кількох областях, якою керували з Російської Федерації. Можливості мережі дозволяли генерувати фейки від понад 10 тисяч ботів.

Організатори ботоферми використовували не лише облікові записи в соціальних мережах та е-мейли, але й електронні гаманці з фейковими персональними даними. Працівники ботоферм були забезпечені всім необхідним телекомунікаційним обладнанням і програмним забезпеченням.

Оперативники спецслужби встановили, що для реєстрації акаунтів зловмисники використовували, крім українських, також російські та європейські SIM-картки мобільних операторів. В Європі їх переважно неможливо придбати без ідентифікації громадян, а у РФ також без сприяння з боку спецслужб.

Виконуючи замовлення на ескалацію конфлікту на сході України, організатори ботоферм здійснювали інформаційні вкиди, сприяли поширенню негативних настроїв та дискредитували українську владу як всередині країни, так і за її межами.

Загалом у межах кримінальних проваджень проведено одночасні обшуки за 12 адресами, де було розташовано обладнання. Докази причетності конкретних осіб до протиправної діяльності вилучено, зокрема, понад 40 тисяч SIM-карток мобільних операторів.

Нагадаємо, за три весняні місяці кіберфахівці Служби безпеки України викрили 21 інтернет-агітатора, які за завданням російських спецслужб намагалися дестабілізувати ситуацію та створювали панічні настрої в суспільстві. Ці агітатори діяли в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому, Конотопі, Івано-Франківську, Хмельницькому, Жашкові, Чернігові та у населених пунктах поблизу лінії розмежування.