Українських прикордонників озброять пістолет-кулеметами “SMG-15″

Державну прикордонну службу України планують озброїти українськими пістолет-кулеметами «SMG-15».

Про це пише Український мілітарний портал.

За ініціативи ДПСУ, упродовж тижня провели випробування пістолета-кулемета «SMG-15» калібру 9х19-мм.

Випробування проводились відповідно затвердженої Програми й методики визначальних відомчих випробувань пістолета-кулемета.

Відзначається, що під час випробувань пістолета-кулемета «SMG-15» перевірили його тактико-технічні та ергономічні характеристики, а також можливості ведення стрільби під час критичних умовах та екстремальних температурах.

«За результатами випробувань пістолет-кулемет «SMG-15» зарекомендував себе як надійний зразок озброєння та показав задовільні результати», – повідомляють у ДПСУ.

«Поетапний перехід на нові види озброєння дозволить підвищити вогневу міць прикордонних підрозділів, а досвід, набутий в реальних бойових діях, у поєднанні з сучасним озброєнням, роблять наших військовослужбовців непереможними!», – підкреслили у ДПСУ.

Нагадаємо, днями українські прикордонники вперше промоніторили кордон з Білоруссю із французького гвинтокрила H125.

Окрім того, українські прикордонники отримають у результаті контракту з Францією 20 сучасних патрульних кораблів.

Як повідомлялося раніше, прикордонники ДПСУ отримали від ООН американські автомобілі Ford Transit.