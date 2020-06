Українець – серед переможців престижного всесвітнього фотoконкурсу Sony World Photography Awards

Український фотограф Олександр Маслов зайняв третє місце в категорії “Портрет” у престижному фотоконкурсі Sony World Photography Awards.

Про це йдеться на офіційному сайті премії.

У конкурсі Маслов брав участь з роботою Ukrainian Railroad Ladies (Українські провідниці).

Це серія портретів жінок, які контролюють рух і безпеку на залізницях України.

Вони проводять свої зміни в маленьких будиночках, спеціально побудованих для них уздовж доріг.

“Зйомки цієї серії проходили в кілька етапів – я намагався показати кожен регіон, а в Україні 6 регіональних залізничних станцій і географія досить широка. Тому цей проєкт у мене зайняв багато часу, але мені було важливо показати різноманітність як в архітектурі, так в людях і в ландшафтах ”, – розповідає фотограф.”Зазвичай я планую подачу проєктів на конкурси, особливо якщо проєкти довгострокові. Проєкт став дослідженням того, чому ця професія все ще існує у 21 столітті, з огляду на майже повну автоматизацію залізничних переїздів в Україні й в усьому світі.

“З кожним роком я бачу все більше авторів з України, які подають свої роботи на різні міжнародні конкурси“, – додав він.Роботи Маслова будуть опубліковані в книзі Sony World Photography Awards, а також демонструватися на виставці Sony World Photography Awards Exhibition.

Оригінально фотопроєкт задумувався як фотокнига, яка має вийти у липні у видавництві “Основи”.

В професійному конкурсі журі оцінювали найбільш яскраві серії робіт (5-10 фото у серії).Ще двоє українців увійшли до шорт-листа премії в категорії “Світ природи і дикі тварини”: Євген Самученко з серією робіт “На рожевої планеті” в професійному конкурсі і Юлія Віммерлін у відкритому конкурсі.

У відкритому конкурсі обирали найкращі поодинокі роботи.

Звання “Фотограф року” (Photographer of the Year) і приз в 25 тисяч доларів отримав уругвайський фотограф Пабло Альбаренга (Pablo Albarenga) за свій цикл робіт “Насіння опору” (Seeds of Resistance).

“Насіння опору” – це серія робіт, в якій фотографії пейзажів і природних територій, що знаходяться під загрозою зникнення через розвиток гірничодобувної промисловості та агробізнесу, зіставляються з портретами активістів, що борються за їхнє збереження.