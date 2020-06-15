Найкарколомніші зйомки пригодницького серіалу про козаків пройшли у Буцькому каньйоні на Черкащині

Комедійний серіал “Абсолютно брехлива історія” – кіно про пригоди козаків, пошук скарбів та справжню дружбу. Пригоди, романтика і авантюри змусять українців “прокинутися” після затяжної карантинної сплячки…

Нова пригодницька костюмована 12-серійна комедійна авантюра з вигаданими персонажами і подіями про українських козаків “Абсолютно брехлива історія” режисера Олександра Березаня вийде вже восени 2020 року на телеканалі ICTV.

Як зазначає ICTV, це перший в Україні псевдоісторичний комедійний екшн-серіал про козаків. Масштабний проект ще не вийшов на екрани, а його вже охрестили «Піратами Карибського моря» по-українськи.

За сюжетом комедії, звичайний селянський парубок Іван краде коштовності в московського царя, аби викупити з турецького полону власну матір. Втім, план не вдається, хоча зрештою з’ясовується, що він вкрав магічну сережку – запоруку московської влади. Артефакт потрапляє на Запорозьку Січ, і її носить у вусі кошовий oтаман козаків.

А забрати сережку у козаків – завдання складніше, ніж обдурити царя. Головний герой знайомиться з чесним і принциповим козаком Назаром, і починається історія, яка повна пригод, гумору, кривавих битв, авантюр і, звичайно ж, великого кохання.

Проект “Абсолютно брехлива історія” зібрав команду відомих фахівців. У режисерське крісло сів Олександр Березань (“Давай танцюй”, “Шляхетні волоцюги”). Генеральним продюсером стала Оксана Іванюк. Креативний продюсер – Олег Зборовський. Продюсери ICTV – Анастасія Штейнгауз та Ірина Храновська. Оператор-постановник – Сергій Ревуцький. Художник-постановник – Олександр Батенев («Кріпосна»). Художник із костюмів – Антоніна Белінська («Захар Беркут», «Сторожова застава»), художник із гриму – Ліліанна Хома («Сторожова застава», «Кіборги», «Кріпосна») .

Ролі виконують – Юрій Дяк, Андрій Ісаєнко, Остап Ступка, Ігор Портянко, Дмитро Вівчарюк, Євген Олійник, Олександр Мельник, Георгій Делієв, Лариса Руснак, Віталій Салій, Ігор Піскунов, Михайло Кукуюк, Володимир Кравчук, Олег Волощенко, Михайло Гаврилов та інші. Головна жіноча роль у серіалі дісталася актрисі Мілі Сивацькій. Вона зіграє Мар’яну – прекрасну дівчину, яка опиниться в складному любовному трикутнику.

“У нашій “Брехливій історії” є багато цілком різнопланових героїв. Як на мене, глядачу має запам’ятатися Характерник. Козаки-характерники – це містичні командири запорізького війська, яким приписували магічні здібності. Вважалося, що вони могли вийти з води сухими, насилати чари на ворожу армію, щоб та іх не розпізнала і пройшла повз них, мов повз дерева. У нас також буде подібний персонаж”, – розповів креативний продюсер серіалу Олег Зборовський.

Крім відомих акторів, у проекті “Абсолютно брехлива історія” бере участь і популярний український фолк-рок-гурт Kozak System. Його учасники не тільки запишуть саундтреки до серіалу, а й постануть перед глядачами в ролі козаків-музикантів у середньовічному селі. У серіалі будуть використані дві пісні Kozak System – «Ми – Боги» і «Шабля». Також гурт підготує кілька нових композицій спеціально для цього проекту.

Основні зйомки костюмованої історичної комедії завершилися ще наприкінці 2019 року. Вони проходили на території Національного музею народної архітектури та побуту України в Пирогові. Там відзняли сцени, що відбуваються у селі, яке знаходиться за 20 км від Запорізької Січі. Засідки і сцени на дорозі між Січчю і селом знімали в Голосіївському лісі.

Також проходили зйомки на Київському водосховищі, яке стало для фільму берегом Чорного і Азовського морів. Місяць тривали зйомки на Хортиці в Запоріжжі. Оскільки до наших днів не збереглося жодної справжньої Січі, частину сцен знімали на Хортиці, а частину – у павільйонах Film.UA. Хотинська фортеця послужила локацією для замку Орлових – фамільної резиденції головного антагоніста.

Одні з найскладніших зйомок серіалу проходили у Буцькому каньйоні на Черкащині – там відзняли випробування джур. Герої повинні були пройти кар’єр по хиткій колоді на висоті 5 метрів. Щоб зняти сцени тривалістю хвилин шість, команда працювала у каньйоні два дні. У павільйонах зняли інтер’єр корчми, кухні, всіх житлових кімнат та комору Характерника, екстер’єр якої зняли на Січі. Також у павільйонах відзняли покої Кошового, інтер’єр зали для засідань і в’язниці замку Орлових.

Виробництвом серіалу займалася студія IQ Production за підтримки Міністерства культури. Знімали серіал на техніку з анаморфотной оптикою, яка зазвичай використовується для повнометражних фільмів. Зйомки 12-серійної комедії тривали цілих півроку. А до цього дев’ять місяців йшла підготовка: костюмери працювали над створенням автентичних нарядів, гримери продумували образи, а художники підбирали реквізит і промальовували локації.

Для серіалу пошиті 160 унікальних комплектів одягу – костюми виготовляли спеціально для фільму. На зйомках була задіяна і піротехніка. Усі події в фільмі вигадані. Актори пройшли уроки верхової їзди, стрільби з лука, метання ножів та боїв на шаблях. Однак усі небезпечні трюки будуть виконувати професійні каскадери.

Як повідомила продюсер Оксана Іванюк, комедія “Абсолютно брехлива історія” брала участь в конкурсі Міністерства культури, тому 50% бюджету – це державні кошти, а інші 50% – телеканал ICTV. Загальна сума бюджету – близько 33 млн грн.