Українські фільми з тріумфом підкорюють світ

На офіційному сайті міжнародної премії Peabody Awards повідомили, що цьогорічну головну нагороду отримає українська стрічка “Віддалений гавкіт собак” – про хлопчика з Донеччини, який мешкає біля лінії фронту.

Фільм знімали в селі Гнутове Донецької області упродовж двох років – з 2015 до 2017 року. Режисером картини є Сімон Леренґ Вільмонт із Данії.

Премія імені Джорджа Фостера Пібоді – це щорічна міжнародна відзнака за видатний внесок у галузі масмедіа, вручають її з 1941 року.

Фільм уже отримував нагороди. Перша – Амстердамського документального кінофестивалю 2017-го в номінації “Найкращий дебют”. Стрічка потрапила до п’ятірки номінантів на “Найкращий європейський документальний фільм” премії “Європейський кіноприз 2018″, а також увійшла до короткого списку номінантів на премію “Оскар”-2019 у категорії “найкращий документальний повнометражний фільм”.

Тим часом, і українська кінострічка “Нічний швидкий” продовжує свою успішну подорож світом.

Фільм візьме участь у конкурсній програмі в Австралії AFIN – International Film Festival. Режисерки стрічки “Нічний швидкий” – Оксана та Марина Артеменко.

Нагадаємо, трейлер “Нічного швидкого” визнаний кращим на Prague International Monthly Film Festival. Фільм “Нічний швидкий” також визнали кращим європейським короткометражним фільмом місяця на Cinematography Awards в Амстердамі, що в Нідерландах. Перед цим “Нічний швидкий” отримав відзнаку від канадійської кіноспільноти.