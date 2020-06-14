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Україна отримала статус партнера з розширених можливостей НАТО

Дата: 14.06.2020
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Україна отримала статус партнера з розширених можливостей НАТО.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Відповідна заявка була подана нашою країною у лютому 2020 року. Тоді Міністр оборони України Андрій Загороднюк закликав розглянути заявку України на участь у Партнерстві розширених можливостей НАТО.

“Цей день настав. Я глибоко вдячний нашим партнерам з альянсу за те, що вони зробили це можливим. Україна нарешті отримує заслужений статус партнера з розширених можливостей НАТО.

Ми робимо одне одного сильнішими разом”, – написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

Програма Партнерства розширених можливостей НАТО передбачає, серед іншого, шанс для представників країн-партнерів отримувати посади в штаб-квартирі або в структурах Північноатлантичного альянсу.

 

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