Україна отримала статус партнера з розширених можливостей НАТО.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Відповідна заявка була подана нашою країною у лютому 2020 року. Тоді Міністр оборони України Андрій Загороднюк закликав розглянути заявку України на участь у Партнерстві розширених можливостей НАТО.

“Цей день настав. Я глибоко вдячний нашим партнерам з альянсу за те, що вони зробили це можливим. Україна нарешті отримує заслужений статус партнера з розширених можливостей НАТО. Ми робимо одне одного сильнішими разом”, – написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

Програма Партнерства розширених можливостей НАТО передбачає, серед іншого, шанс для представників країн-партнерів отримувати посади в штаб-квартирі або в структурах Північноатлантичного альянсу.