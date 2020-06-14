“Королівська” бригада ЗСУ знищила позицію бойовиків – заздалегідь чесно попередивши про це ворога

Українські військові 24-ї бригади ЗСУ імені короля Данила розбили позицію російських окупаційних сил. Сталося це після того, як нерозумний ворог не дослухався до пропозиції сидіти тихо…

Про це повідомляє 24-а окрема механізована бригада.

Відзначається, що перед цим бойовики обстрілювали позицію українських військових. Ворогу скинули листівки, у яких на “язикє” окупантів попередили: якщо дороге життя – повинні припинити вогонь і провокувати українських військових на відповідь. Оскільки у терористів не вистачило розуму дослухатися до попередження – своє слово сказала українська зброя…

Ювелірно точний удар, знищення ворожої позиції і те, як тікають двоє бойовиків, яким пощастило уціліти, зафіксував на відео український квадрокоптер.

Після вогневого удару по позиції бойовиків на ділянці 24-ї ОМБр запанувала “тиша”, задоволено підкреслюють військові. Знищена позиція бойовиків, що називалася “2.20″, знаходилася між Логвиновим та Світлодарськом. Довідка 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила – військове з’єднання механізованих військ у складі Сухопутних військ Збройних сил України чисельністю у бригаду. Перебуває у складі оперативного командування «Захід». Український мілітарний портал