Контррозвідники СБУ затримали у зоні ООС агента розвідки терористичної “ЛНР”

Контррозвідка в зоні ООС спільно зі слідчими СБУ викрили агента «ЛНР», колишнього правоохоронця.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Ексспівробітник Дебальцівського міськвідділу міліції був завербований представником так званої розвідки «ЛНР», підконтрольної спецслужбам РФ.

Повідомляється, що за завданням кураторів ексміліціонер збирав інформацію про сили та засоби українських військових в ООС, а також чисельність, особовий склад та маршрути пересування підрозділів.

«Він налагоджував знайомства з військовими та здійснював їх вивчення з метою спроби вербування. Звіти зловмисник мав надсилати кураторам електронними каналами зв’язку», — розповідають у СБУ.

Викрили екссиловика у Світлодарську, слідчі органів безпеки повідомили йому про підозру. Він перебуває під вартою.