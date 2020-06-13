У Городищі на Черкащині вбито відомого патріота, колекціонера і дослідника української Визвольної боротьби

У Городищі на Черкащині у четвер, 11 червня вбито Андрія Тегерешвілі, поета, письменника, Патріота України, відомого на всю країну колекціонера і дослідника історії української Визвольної боротьби. Після вбивства нелюд-нападник підпалив хату-музей, де ця трагедія сталася…

Про це повідомив на своїй строрінці у соцмережах друг загиблого, городищенський поет Олексій Тичко, який акцентував увагу на величезній заслузі загиблого у справі дослідження і збереження історії Черкащини: ”Особливу увагу Андрій Захарович приділяв Визвольному рухові на Черкащині 1918-1932 року. Він перший підняв тему родини Блажевських (повстанських братів-отаманів – ред.), яка зараз описана в багатьох літературних творах. Його матеріали використовували у своїх роботах відомі письменники і історики.

Об’їздив усю Черкащину, шукав могили загиблих учасників Визвольного руху і деякі йому таки вдалося знайти. Жив Андрій не в простому будинку, а в музеї. За десятки років він стару, ще батьківську хату перетворив на музей. Амфори з трипільської культури, кістки мамонта, знаряддя праці минулих століть, сорочки-вишиванки, вишиті рушники і різні цікаві експонати минулого століття, і сьогодення знайшли свої місцях у всіх кімнатах його хати.

Готував до друку свою нову книгу оповідань, – якщо людина талановита, то у всьому… З-під його пера виходила цікава коротка проза, насичена колоритними словами, які ми зараз мало вживаємо. Завжди ходив із записником і олівцем, почувши цікаве слово або думку – записував. Писав вірші, нестандартні і оригінальні.

До речі, я готував публікацію у газету з віршами місцевих поетів – там і його вірш є, не встиг віднести в редакцію, тепер буде публікація в наступних номерах “Вісника Городищини”. Мені не віриться, що прізвище автора вірша про собаку і реінкарнацію головного героя вірша в цю тварину буде у чорній рамці…

Андрій все життя присвятив пошукам і творчості. Він останній місяць дуже поспішав, ніби щось відчував. Готував до друку книгу, друзі і знайомі допомагали чим могли, листки паперу з розбірливим каліграфічним почерком переводили в електронний вигляд. Не встигли…”

Наразі підозрюваного у вбивстві вже затримано поліцією. Що слугувало причиною скоєння тяжкого злочину – особиста злоба до письменника-патріота України, банальне прагнення пограбування музею чи якісь інші мотиви? Це має з’ясувати слідство…

На фото Олексія Тичка – прості, але створені з великою любов’ю до України експозиції хати-музею Андрія Тегерешвілі у Городищі.