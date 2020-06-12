Український спортсмен битиметься проти росіянина на загадковому “бійцівському острові” у Еміратах

Український боєць змішаних єдиноборств Олександр Доскальчук проведе дебютний поєдинок в UFC на “бійцівському острові” у ОАЕ.

Про це повідомляє championat.com.

Доскальчук 15 липня проведе в UFC (Абсолютному бійцівському чемпіонаті) перший бій проти росіянина Тагіра Уланбекова.

В активі 30-річного Олександра Доскальчука, який виступає у найлегшій вазі (до 61 кг), 9 виграних поєдинків з 10.

На рахунку 29-річного Уланбекова 11 поєдинків, в яких він здобув 10 перемог і зазнав однієї поразки.

У липні UFC проведе чотири турніри на “бійцівському острові”, який розташовано в Абу-Дабі – 11, 15, 18 і 25 липня.

Нагадаємо: 10 червня Президент UFC Дейна Вайт відкрив таємницю цього загадкового острова – заявив, що облаштував спеціальний острів для турнірів зі змішаних єдиноборств в Об’єднаних Арабських Еміратах.

За його словами, острів, на якому відбудуться щонайменше чотири турніри UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату),розташований в Абу-Дабі.

“Бійцівський острів – це острів Яс в Абу-Дабі. Там будемо тільки ми. На острові є арена, готель, вся тренувальна інфраструктура для бійців, тому про поширення коронавірусу можна не турбуватися. І так, октагон буде встановлено безпосередньо на пляжі”, – написав у Twitter Вайт.

Штучний острів Яс розташовується неподалік від міжнародного аеропорту Абу-Дабі. Площа острова, створеного в 2009 році за $36 млрд, складає 25 км кв.