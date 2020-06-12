У архіві Варшави віднайдено оригінал королівського Універсалу Стефана Баторія, який дарував козакам Трахтемирів

ВІДНАЙДЕНО ОРИГІНАЛЬНИЙ УНІВЕРСАЛ ПОЛЬСЬКОГО КОРОЛЯ СТЕФАНА БАТОРІЯ УКРАЇНСЬКОМУ КОЗАЦТВУ!

Відомо, що восени 1578 року між Варшавою і Запорозькою Січчю було підписано угоду про військову службу козаків, що називалася “Postanowienie z Nizowcy”.

У зв’язку з цим, король Стефан Баторій надіслав до України королівський прапор та інші клейноди. «Старшим» над реєстровими козаками було призначено черкаського і канівського старосту Михайла Вишневецького.

Також Війську Запорозькому було надано привілей на володіння Трахтемировим (на території сучасного Канівського району Черкащини – прим.“Козацького Краю”). Протягом 1579 – 1582 років декілька тисяч українських козаків воювало з Московським царством на стороні Польщі.

У 1582 році король видав універсал про оборону прав козацтва — «Uniwersal Stefana Batorego do ukrainnych urzednikow w sprawie poszanowania przez nich wolnosci Kozakow zaporoskich».

Оригінал цього важливого документу не був доступним українським історикам протягом багатьох століть. І от сьогодні нарешті публікуємо його оригінальний дублікат з королівської канцелярії!

Традиція називати Стефана Баторія «козацьким батьком» тривала в Україні протягом багатьох десятиліть та набула нового звучання з початком Національно-визвольної війни гетьмана Богдана Хмельницького.

Підготував Тарас ЧУХЛІБ, доктор історичних наук, директор Інституту козацтва ім. Степана Бандери (з щирою вдячністю за допомогу доктору наук Дмитру ВИРСЬКОМУ).

Малюнок у центральному колажі – роботи художника Андрія ЄРМОЛЕНКА.