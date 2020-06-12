Символічно: засідання суду в Гаазі над новітніми “імперськими” окупантами, що скоїли військові злочини, продовжиться 22 червня

Під час засідання суду в Гаазі у справі збитого над Донбасом у 2014 році малайзійського пасажирського Boeing МН17 стало відомо про свідків з числа колишніх учасників “ДНР”. Серед них і колишній водій обвинуваченого Леоніда Харченка, передає УНН з посиланням на слова прокурора Тейса Бергера.

“Також було проведено пошук свідків, які могли б щось розповісти про підозрюваних, що здобуло результат. Наприклад, кілька колишніх бойовиків “ДНР”, були заслухані в якості свідків”, – розповів Бергер.

Так, до числа заслуханих свідків увійшли кілька колишніх бойовиків. Свідок з позивним “Батя”, який займався логістичним напрямком у бойовиків в “ДНР”.

Також свідок S14, заявив, що служив в “розвідці “ДНР”, яку очолював Сергій Дубінський.

Свідок S21 заявив, що в “ДНР” він перебував у підпорядкуванні Харченка і брав участь у вивезенні зенітного ракетного комплексу “Бук” у Росію увечері 17 липня 2014 року.

Свідок S29 розповів про перебування в “ДНР”, починаючи з червня 2014 року, “серед іншого згадавши російського підполковника, яким, імовірно, є обвинувачений Пулатов”, а також “про транспортування важких озброєнь, які, за його спостереженнями, на регулярній основі надходили з РФ”.

“Ці та інші свідки зробили заяви про свої спостереження під час їх перебування в “ДНР” в 2014 році, в тому числі, і про підозрюваних”, – розповів прокурор.

Символічно, що суд у Гаазі над новітніми військовими злочинцями продовжиться 22 червня – у чергову річницю вторгнення таких же, як і вони, військових злочинців-нацистів на чужі землі…