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Патріоти Харкова, Києва, Львова і Одеси оригінально “привітали” російських дипломатів – бордами української контррозвідки

Дата: 12.06.2020
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Чудовий мурал у Харкові з гаслом "Пам'ятаємо - перемагаємо!" і поверженим двоголовим гадом викликав захоплені відгуки місцевих жителів. У російському диппредставництві по сусідству - просто мовчать...

Напередодні “Дня Росії” у Харкові перед консульством РФ з’явився мурал з емблемою Департаменту контррозвідки, а в Києві, Львові та Одесі біля російських представництв — тематичні білборди, так само з емблемою української контррозвідки.

Про це у своєму Telegram-каналі написав журналіст Андрій Цаплієнко, повідомляє УНІАН.

“Російським дипломатам надсилає привітання українська структура, яка успішно виявляє ворожу агентуру в Україні. Привітання з прозорим натяком”, – написав журналіст. Так, на муралі в Харкові художники зобразили козака на коні, який вбиває двоголового гада з коронами на кожній голові (як на пам’ятнику біля СБУ в Києві, встановленому з початком російської агресії) і орла, який тримає кігтями двоголову змію (емблема контррозвідки), з прописаним гаслом українських контррозвідників “Aquila non captat muscas”, що перекладається як “Орел мух не ловить”.

 УНІАН

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