Майбутні офіцери розвідки і спецпризначення демонстрували бойові навички на Одещині

Курсанти військової академії Одеси, майбутні офіцери-розвідники складали на практиці державний іспит з виконання бойових завдань.

Про це повідомляє Військова академія Одеси.

Завдання, які стояли перед курсантами-розвідниками, вказані в екзаменаційних білетах.

Розділившись на три відділення, випускники факультету підготовки військової розвідки та спеціального призначення на бронемашинах вирушили за визначеним маршрутом.

На екзамені курсанти-розвідники використовували бронемашини БТР-80 та БМП-1.

Командує групою один із курсантів – він має миттєво реагувати на вхідні завдання, оцінювати обставини та віддавати команди підлеглим.

На наступній зазначеній точці командири змінюються, кожен курсант повинен мати командирські здібності, керувати діями особового складу, чітко віддавати накази навіть під час виникнення позаштатних ситуацій.

Старший викладач військово академії Олександр Розмазнін розповів: «Перспективи, які ми даємо своїм випускникам дозволять надалі вступити нашим Збройним Силам до структур НАТО і мати дуже якісних офіцерів серед цієї дуже важливої спеціальності.»

Від курсантів вимагається вправно керувати розвідувальним дозором під час пересування, під час зустрічі з місцевим населенням, а також під час потрапляння і самим у засідку, і вміння самостійно організовувати засідку для противника.

На військовому полігоні курсанти випускники продемонстрували на практиці здобуті під час навчання у військовому вищі знання та навички.