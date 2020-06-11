У Росії бояться “ліквідації історичної безграмотності”

Наримановський районний суд в Росії виніс ухвалу внести сайт Likбез.Історичний фронт в офіційний реєстр сайтів, з яких заборонено поширювати інформацію в Росії.

При цьому суд вирішив не обмежувати доступ до сайту. Відповідний запис зроблено на сайті Роскомнадзору.

Раніше, у 2011 та 2015 роках у цьому ж реєстрі рішенням судів у Москві та Красноярському краї з’явився сайт Інституту історії України НАН України з приміткою “обмежено доступ до сторінки”.

Довідково:

Likбез. Історичний фронт — громадський просвітницький проєкт з популяризації історії України та протидії російській історичній пропаганді. Виник у 2014 році. Координатор проєкту — Кирило Галушко. Учасники проєкту взяли участь у більш ніж 30 виданнях, відвідали з публічними лекціями близько 40 міст і сіл України, військових частин, навчальних закладів, вони є регулярними учасниками теле- та радіопередач і проєктів, консультантами та учасниками зйомок художньо-документальних фільмів. Видання проєкту відзначені на львівському “Форумі видавців” та рейтингу “Книжка року”.

Історична правда