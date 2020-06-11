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Майбутній офіцер ЗСУ здобув перемогу на міжнародному конкурсі наукових робіт

Дата: 11.06.2020
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На Міжнародному конкурсі наукових студентських робіт I місце здобув курсант IV курсу факультету радіотехнічних військ протиповітряної оборони Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Антон Даніліч.

Український авіатор змагався за звання найкращого за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». У підсумку його робота серед інших, надісланих з різних країн світу, була визнана найкращою. Оцінювання здійснювало міжнародне журі подвійного «сліпого» рецензування.

Автори найкращих робіт узяли участь у підсумковій науково-практичній онлайн-конференції зі своїми доповідями.

На конкурсі були представлені роботи за чотирма тематичними секціями з 19 закладів вищої освіти України, Чехії, Грузії, Словаччини, Польщі, Іраку, Казахстану та Франції.

АрміяInform

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