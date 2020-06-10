У РНБО нагородили переможців першого в Україні онлайн-хакатону з кібербезпеки

Секретар РНБО України Олексій Данилов та заступник Секретаря РНБО України Сергій Демедюк нагородили переможців першого в Україні онлайн-хакатону «Говерла» для суб’єктів Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» та працівників критичної інфраструктури, проведеного Національним координаційним центром кібербезпеки при РНБО України та фондом CRDF Global в Україні.

«Вкотре хочу наголосити, що традиційні війни відходять в минуле, сучасні загрози мають кібернетичний та біологічний характер, а також актуальним є питання протистояння у космосі. Події останнього часу навколо пандемії довели це», – зазначив Олексій Данілов, підкресливши важливість посилення співпраці між державним та приватним сектором у сфері протидії кіберзагрозам.

Заступник Секретаря РНБО України Сергій Демедюк зазначив, що онлайн-хакатон дав можливість фахівцям державних структур та приватних компаній продемонструвати свої навички на практиці та виробити спільні підходи до реагування на кіберінциденти.

Переможці онлайн-хакатону поділилися позитивними враженнями, відзначивши елемент змагальності та цінність практичного досвіду.

За результатами штабних кібернавчань найвищих показників досягли представники червоної команди етичних хакерів: представники компаній Cyber Unit, ITLab, Berezha Security, 10Guards.