Німеччина, Данія, Кіпр, Греція, Австрія… Квитки на авіарейси з України – вже доступні у системі бронювання

Міжнародний аеропорт “Київ” заявив про відновлення міжнародних та внутрішніх рейсів від 16 червня поточного року. Компанії-перевізники виявили готовність стати до роботи, повідомляє ТСН .

Напрямки, за якими відновиться авіасполучення вже з 16 червня, – Belavia Мінськ, LOT Варшава, WizzAir Біллунд (Данія), Афіни (Греція), Берлін (Німеччина), Вільнюс (Литва), Нюрнберг (Німеччина), Ларнака (Кіпр), Відень (Австрія) , Бремен (Німеччина), Рига (Латвія), Лісабон (Португалія), Ганновер (Німеччина), Гданськ (Польща). Квитки на рейси вже доступні у системі бронювання Ryanair.

Ірландська авіакомпанія Ryanair запустила також продаж квитків на 28 щотижневих рейсів з чотирьох міст України до Італії з 1 липня. Лоу-кост планує запустити нові маршрути вже від 6 липня. Наразі доступні квитки на рейси з Києва до Болоньї, Катанії, Бергамо і Риму. З Одеси і Львова доступні рейси до Болоньї, Бергамо і Риму. З Харкова можна буде полетіти до Бергамо. Рейси до Рима будуть обслуговуватися в основному аеропорту міста – Фьюмічіно. Наразі продаж квитків відкритий тільки на перші два тижні липня.

ВАЖЛИВО! Відновило роботу ОНЛАЙН-ТАБЛО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ “КИЇВ”.