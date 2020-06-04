Військові парашутисти встановили відразу два Національні рекорди і побили рекорд росіян

Днями позаштатна спортивна команда з парашутних видів спорту армійської авіації Сухопутних військ ЗС України встановила відразу два національні рекорди України з парашутної купольної акробатики. Про це кореспонденту АрміяInform розповів один із її учасників, начальник пошуково-рятувальної і парашутно-десантної служби окремої бригади армійської авіації підполковник Олександр Троценко.

За словами офіцера, перший рекорд встановили 29 травня. Після стрибка з трикілометрової висоти команді з дев’яти осіб вдалося утворити розкритими куполами формацію «Етажерка».

– Другий рекорд встановили два дні по тому – 1 червня. Цього разу наша команда була з шести осіб, але складність полягала у тому, що стрибок і саму формацію виконували вночі, – розповідає офіцер.

Обидва досягнення зафіксовані суддями Федерації парашутного спорту України. Особливо учасники команди пишаються тим, що змогли побити торішній рекорд російських парашутистів, які під час нічних стрибків сформували «етажерку» лише з чотирьох осіб.

Тренувалися військові рекордсмени на базі окремої бригади армійської авіації, що дислокується на Херсонщині. Тренував парашутистів підполковник Дмитро Обуховський. Сама підготовка тривала близько п’яти тижнів. За цей час спортсмени здійснили близько 60 стрибків з вертольота Мі-8 з висоти три кілометри.

Варто зазначити, що купольна акробатика є одним із найбільш складних та небезпечних видів парашутного спорту. Особливо – коли йдеться про великі формації.

– Зазвичай парашутисти ставляться до подібних речей з насторогою. Адже їх завжди вчили, що у повітрі потрібно триматися якнайдалі один від одного, – говорить підполковник Олександр Троценко, у якого за плечима близько 2000 стрибків. – Виконання ж елементів купольної акробатики передбачає безпосередній контакт. У повітрі ми маємо вчепитися за парашути один одного, щоб сформувати ту чи іншу фігуру. Це доволі складно, а ціною помилки може стати життя.