Український спортсмен встановив новий світовий рекорд

Український стронгмен Олексій Новіков встановив світовий рекорд з піднімання гантелі на час. У вправі «дамбл» за одну хвилину і вісім секунд Новіков підняв 100-кілограмову гантелю 11 разів.

У дамблі атлет двома руками повинен підняти гантелю і закласти її на плече. Після цього однією рукою виштовхнути або витиснути гантелю над головою до команди судді її опустити.

Олексій Новіков — український силач, володар чотирьох титулів «Найсильніша людина України» (2016, 2017, 2018, 2019).

У 2017 році в Ірландії став переможцем турніру Giant Live, що давало право участі у змаганні “Найсильніша людина світу”. На початку березня 2018 року став переможцем турніру Arnold Amateur World Championship.

21 квітня у Києві встановив новий рекорд України у вправі “Йок вагою 530 кг, пронесений на плечах”. Досягнення було зафіксоване у книзі рекордів України.

У березні 2020 року посів 5 місце на турнірі Arnold Strongman Classic 2020.