Креатив на карантині: український режисер зняв комедійну “супергеройську” алюзію на фільми MARVEL

Український режисер Василь Москаленко зняв супергеройський фільм APPLE-MAN у власній квартирі. Цей проект – креативний вихід із ситуації, яка склалася під час пандемії COVID-19, коли через карантин скасували всі кінозйомки.

Про це пише sostav.ua.

Режисер розповідає, що чимало його знайомих у галузі кіно, як в Україні, так і в Голлівуді, через карантин втратили будь-яку надію на творчу самореалізацію.

Мета проєкту

За його словами, проєкт APPLE-MAN – це спроба надихнути колег залишатися креативними навіть у такі важкі часи. Приклад, як можна знімати кіно без порушення правил карантину.

Цікаво, що режисер сам зіграв усіх персонажів фільму (усього їх 12 героїв). Окрім Москаленка, на знімальному майданчику перебувала лише одна людина – оператор-постановник Володимир Кратінов. Він власноруч виставляв світло, контролював фокус та працював зі спецобладнанням.

Сюжет фільму

Сюжет стрічки – комедійна алюзія на фільми MARVEL. Головний герой – Людина-Яблуко або Apple-Man – з’явився в результаті секретного експерименту ЦРУ зі створення суперсолдатів. Apple-Man протистоїть суперзлодію, який прагне знищити Всесвіт.

Фільм знятий англійською мовою. В українському дубляжі Людина-Яблуко говорить голосом Бреда Пітта – супергероя озвучив Андрій Твердак, офіційний голос голлівудського актора в українському прокаті.

Зйомки проходили у кімнаті площею 15 квадратних метрів.

«Довелося перевернути ліжко, щоб розчистити «знімальний майданчик», – розповів режисер.

Довідка

Василь Москаленко – режисер фільму «Синтетична Любов», що здобув близько 20 нагород у США, Канаді та Великобританії. У 2019 році Василь зняв хорор BED AND BREAKFAST, у якому головну роль зіграла відома телеведуча, акторка, модель, ведуча шоу «Без краватки» Іванна Онуфрійчук.

На цей момент режисер працює над фільмом THE FALLOUT, дистрибуцією якого займається FILM.UA Distribution. Проект був презентований у рамках Європейського кіноринку (European Film Market) міжнародного кінофестивалю Berlinale 2020. Через карантин зйомки перенесені на осінь, головні ролі зіграють американські актори.