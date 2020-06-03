Контррозвідники СБУ піймали терориста з групи Бєзлєра-”Бєса”

Контррозвідники Служби безпеки України виявили в районі проведення операції Об’єднаних сил колишнього російського найманця з «групи Бєзлєра», що брав участь у катуваннях українських військових і мирного населення на тимчасово окупованих територіях Донеччини.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

За даними оперативників і слідчих органів безпеки, у 2014 році мешканець міста Маріуполя добровільно приєднався до групи російського диверсанта підполковника військової розвідки Російської Федерації Ігоря Бєзлєра (кличка “Бєс”). У противника він відповідав за так званий інформаційний блок і займався антиукраїнською пропагандою. За завданням «Бєса» російський найманець був присутній на допитах та під час знущань з військовополонених і заручників, яких утримували у приміщенні колишнього Горлівського управління міліції. Вибиті «зізнання» він фіксував на камеру та розміщував на сайтах «Л/ДНР» і в соцмережах. Часто ці кадри використовували російські ЗМІ для створення пропагандистських сюжетів.

Крім того, застосовуючи моральний і фізичний тиск та погрожуючи зброєю, бойовик принижував полонених, змушував їх виконувати різні господарські роботи.

У відомстві зазначають, що 2015 року, з початком так званого перерозподілу сфери впливу між збройними угрупованнями, він злякався за своє життя й утік на мирну територію України.

Нещодавно силовики виявили зловмисника в Маріуполі. Свідки подій 2014 року в Горлівці впізнали в ньому підручного Бєзлєра. Під час обшуків за місцем проживання терориста вилучено матеріали, які долучені до доказової бази справи.

Слідчі СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочинів, передбачених частиною першою статті 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.