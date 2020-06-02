Україна розпочала серійне виробництво новітніх транспортних літаків Ан-178

Державне підприємство “Антонов” запустило у виробництво п’ять серійних Ан-178. Один з них призначений для МВС Республіки Перу, по решті проводяться переговори з силовими відомствами України.

Про це повідомляє пресцентр ДП “Антонов”.

31 травня 2020 року виповнилося 74 роки з дня заснування ДП «АНТОНОВ», останні два роки підприємство працює під керівництвом Олександра Дмитровича Донця.

Відзначається, що на підприємстві повністю завершено заміщення комплектуючих російського виробництва українськими та західними аналогами.

Відновлено серійне виробництво літаків сімейства Ан-1Х8, основу якого складають регіональні пасажирські Ан-148 та Ан-158, транспортний Ан-178.

Також повідомляється, що повністю відновлено прямі контракти з ВПС Індії на постачання запасних частин до літаків Ан-32, які майже не здійснювалися в період з 2015 по 2018 роки.

Проведено модернізацію та вдосконалення парку літаків Ан-124-100 «Руслан», Ан-22 «Антей», Ан-225 «Мрія» авіатранспортного підрозділу ДП «Антонов», відомого як «Авіалінії Антонова».

На підприємстві відзначають, що припинено відтік кадрів, збережено колектив професійних авіаційних фахівців.