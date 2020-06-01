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Заховатися не вдалося: у чеській Празі судитимуть терористів “ЛДНР” – громадян Чехії і Білорусі

Дата: 01.06.2020
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У гербі Чехії - орли і леви. А от шакалів, які зазіхають на чужі території - більшість чехів не любить...

Прокурор Праги висунув обвинувачення двом чоловікам, які на стороні бойовиків брали участь у бойових діях на Донбасі.

Як повідомляє “Європейська правда”, про це заявив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

“Прокурор м.Прага Марек Бодлак повідомив про висунення обвинувачення громадянину Чехії та громадянину Білорусі, що постійно проживає в Чехії, за ст. 311 кримінального кодексу “терористичний акт” за участь у бойових діях проти України на Донбасі”, – написав посол на своїй сторінці у Facebook.

Посол додав, що обом обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 20 років.

Видання Ceske Noviny повідомляє, що йдеться про 40-річного білоруса, який брав участь у бойових діях на Донбасі у 2014-2016 роках. Наразі він перебуває у в’язниці через завдання тяжких тілесних ушкоджень. Його справу розглядатиме суд Праги.

Щодо громадянина Чехії, то відомо, що він приєднався до бойовиків незаконних збройних формувань на сході України взимку 2015-2016 років. Розгляд у цій справі розпочнеться 1 липня в обласному суді в Чеське Будейовіце.

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