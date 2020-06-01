Українська “Мрія” вчергове допомогла Канаді

Український літак “Мрія” доставив до Канади гуманітарний вантаж з Китаю.

Про це повідомляє посольство України в Канаді у Facebook: ”На борту – гуманітарний вантаж з Китаю на замовлення канадського уряду. Зустріти рейс з вантажем до аеропорту прибули й офіційні особи уряду провінції Онтаріо – Міністр фінансів Род Філіпс та Міністр транспорту Каролін Малроні. Подія викликала неабиякий інтерес у мешканців Торонто, у тому числі представників української громади, та широко висвітлювалася місцевими ЗМІ”.

Найбільший у світі транспортний літак приземлився у міжнародному аеропорту “Пірсон”. Це вже третя протягом місяця доставка гуманітарного вантажу до Канади на борту української “Мрії”.