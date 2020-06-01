Україна готується відновлювати міжнародні авіарейси

Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що міжнародне авіасполучення Україна відновить з 15 червня – передусім йдеться про рейси за туристичними напрямками.

Як повідомляє “Європейська правда”, про це Криклій розповів в ефірі Сніданку з 1+1.

За словами міністра, Україна відновлює міжнародне і внутрішнє авіасполучення з 15 червня. При цьому міністр допустив, що внутрішнє авіасполучення відкриється “можливо, трохи раніше”.

Щодо закордонних напрямків, то передусім польоти можуть бути відновлені з туристичними країнами. “Найбільш популярні – це те, що всі чекають: Туреччина, Греція, Кіпр. В Європі – Чорногорія, Хорватія. Більш точні дані протягом тижня озвучимо. І Грузія”, – сказав Криклій.

За його словами, поки що точно не буде поновлюватися авіасполучення з Італією та Іспанією.

“Ми відкриття напрямків робимо на двох умовах. Перша, якщо країни відкриваються у відношенні до нас. Друга – епідеміологічна ситуація”, – пояснив міністр.

За його словами, рейси не будуть відновлюватись до країн, якщо епідеміологічна ситуація у них становитиме ризики. Криклій також повідомив, що наразі шукається рішення, аби туристи проходили експрес-тести на коронавірус в аеропорту.

“Це зручніше, ніж 14-денний карантин. Його можна здати, дві-три години зачекав і вже можна буде виходити в місто”, – зазначив міністр.

Раніше повідомлялось, що авіасполучення між Україною і Австрією може відновитися після 23 червня. Також Україна розпочала переговориний процес з Туреччиною щодо відновлення авіаційного сполучення та туристичних подорожей.

Кіпр, з яким ідуть переговори про відкриття авіасполучення, зобов’язався покрити всі витрати для туристів, якщо хтось із них отримає позитивний результат тесту на коронавірус під час відпустки в острівній державі

Тим часом, повна заборона для в’їзду туристів з-за меж ЄС має бути скасована вже 15 червня. Її замінять “покраїновими” обмеженнями.

Громадяни відносно “чистих” держав отримають дозвіл для відпочинку на більшості європейських літніх курортів. Чи потрапить Україна у цей перелік, залежить лише від нашої держави. А саме – від кількості українських хворих, але також від того, чи зможе Київ переконати європейців у чесності своєї статистики.