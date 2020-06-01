У харківських курсантів-льотчиків розпочалася “практика” на бойових літаках

Курсанти-льотчики льотного факультету Харківського національного університету Повітряних Сил виконали перший самостійний виліт на бойових літаках.

Про це повідомляє пресцентр Харківського національного університету повітряних сил.

На базі 299 бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова (м. Миколаїв) та на базі 831 бригади тактичної авіації (м. Миргород) курсанти-льотчики виконали перший самостійний виліт на бойових літаках – штурмовик типу СУ-25 та винищувач типу СУ-27.

Повідомляється, що практика буде тривати близько 20-ти тижнів.

Кожен курсант повинен буде виконати тренувальні польоти різного рівня складності та отримати майже вісімдесят годин у повітрі, що відповідає вимогам триступеневої системи підготовки.

«Передаючи свої знання та мудрість майбутнім офіцерам, досвідчені льотчики стверджують, що відчувши небо хоч один раз, відважні сміливці будуть підійматися в небо знову і знову, оскільки уявити своє життя без польотів вже неможливо», — написали у повідомленні курсантам.