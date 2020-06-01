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Підсумки травня: втрати бойовиків на Донбасі – майже півтори сотні в живій силі

Дата: 01.06.2020
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Протягом травня втрати бойовиків на Донбасі склали 143 людини убитими і пораненими. Також було знищено сім одиниць техніки противника.

Про це йдеться в повідомленні   операції Об’єднаних сил в Facebook.

 Зокрема, було ліквідовано 49 бойовиків, поранено і травмовано – 94. Щодо техніки, то було знищено два міномети калібру 120 мм, два безпілотних літальних апаратів і три військових автомобіля.

“Командування Об’єднаних сил підкреслює, що ніякі злочинні дії російсько-окупаційних військ не залишаться безкарними. У разі порушення супротивником режиму припинення вогню, наші захисники завжди дають рішучу і жорстку відповідь”, – зазначили в ООС.

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