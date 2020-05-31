Українсько-американські військові навчання “Сі Бриз-2020″ пройдуть у новому форматі

Ювілейні, двадцяті навчання «Сі Бриз» обмежаться лише морською фазою із залученням авіації.

Пандемія коронавірусу цього року внесла свої корективи і у міжнародні українсько-американські навчання «Сі Бриз-2020». Про те, у якому форматі пройде ювілейний двадцятий «Сі Бриз», розповів керівник навчань з української сторони капітан 1-го рангу Олексій Доскато, повідомляє АрміяInform.

– Від імені командувача ВМС ЗС України ми звернулися до командування 6-го флоту США з пропозицією змінити формат «Сі Бризу» у зв’язку з пандемією коронавірусу. Вони повністю підтримали нашу ініціативу, адже головне – це збереження життя і здоров’я військовослужбовців. Тож на нас цього року очікує так званий безконтактний «Сі Бриз». Що це означає? Мова йде про те, що з плану навчань повністю виключено берегову фазу, щоб військовослужбовці країн-партнерів та учасників «Сі Бризу» не контактували між собою, а також, аби не розгортати багатонаціональний штаб, – пояснює капітан 1 рангу Олексій Доскато. – Отже, змінилася кількість країн-учасниць, які братимуть участь у навчаннях. На сьогодні їх близько десяти.

За словами офіцера, міжнародні навчання у 2020 році обмежаться лише морською фазою із залученням авіації. Тобто, кораблі зустрічатимуться у визначеній точці рандеву та відпрацьовуватимуть заходи без контакту особового складу. Кораблі країн-партнерів заходитимуть в українські порти виключно за необхідності дозаправки. Звісно, без будь-якого контакту з цивільним населенням.

– Сили та засоби, які були визначені для морської компоненти, наразі залишилися без змін. Також нещодавно підтвердила свою участь у морській фазі «Сі Бризу» постійна група кораблів НАТО, яка в цей час буде знаходитись у Чорному морі. І на сьогодні вже створено розклад навчань, де вона запланована як учасник, – розповідає Олексій Доскато.

Також офіцер зазначив, що скоротилась і тривалість міжнародних навчань. Вони проходитимуть у липні лише протягом тижня. Спілкування між керівниками та учасниками – виключно дистанційне. На сьогодні обговорюється проведення DVD-дня, коли всі учасники матимуть змогу поспілкуватися під час конференц-зв’язку.