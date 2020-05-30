Про продовження угоди з українським футболістом бельгійський клуб “Брюгге” оголосив… українською мовою

Українець Едуард Соболь залишиться у бельгійському “Брюгге” ще на один сезон, повідомляє УНІАН.

“Брюгге” і “Шахтар” домовилися про продовження оренди українського захисника Едуарда Соболя. Як повідомляють прес-служби обох клубів, захисник залишиться в “Брюгге” на сезон 2020-2021.

Цікаво, що “Брюгге” оголосив про продовження контракту з Соболем українською мовою. Бельгійський клуб розмістив в Twitter відео, на якому про нову угоду з футболістом повідомляється нібито в українських новинах. Після того, як сюжет закінчується, в кадрі з’являється Соболь, який говорить: “Я знаю, ви не розумієте, що говорить ця дівчина, але я вам поясню. Вона каже, що Едуард Соболь залишається в “Брюгге” на наступний сезон”.

Раніше повідомлялося, що “Брюгге” хотів викупити контракт Соболя, однак, судячи з усього, сторонам вдалося домовитися лише про нову оренду.

Нагадаємо, Соболь перейшов у “Брюгге” у липні 2019 року. У сезоні-2019/20 захисник провів у складі команди 36 матчів. Разом з “Брюгге” Соболь завоював золоті медалі чемпіонату Бельгії, який через коронавірус був завершений достроково.

УНІАН