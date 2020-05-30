Майбутніх незламних козаків і козачок змалечку виховуватимуть… “Пухнасті казочки” від Сашка Лірника

Вийшла друком нова книжка знаменитого казкаря з Умані Сашка Лірника, повідомляє “Козацький край”. Розкішно ілюстровані чудові віршики для дітей зігріють душу кожному, хто по-справжньому любить Україну…

“Ну хоч щось хороше, – з радістю пише автор у соцмережах. – Нарешті у мене вийшла нова книжечка для дітей. “Пухнасті казочки”. Про котиків, собачок, зайчиків. Двомовна(!) Українською і англійською мовами одночасно- щоб дітки вчили і українську, і англійську. Чудовий переклад. У віршах! Вже є перші відгуки. Діти у захваті…”

У планах Сашка Лірника – подати книжечку на конкурс “Краща книжка України”. І в цьому “Козацький край” радо підтримує давнього друга редакції Сашка Лірника (Олександра Власюка) і його брата, який чудово проілюстрував цю книгу – Василя Власюка…

Петро ДОБРО

Зверніть увагу на “кота на чатах” з ілюстрацій книги: в україномовному варіанті він – у однострої сердюка українського війська, а в англомовному – в мундирі королівського гвардійця…