“Камні с нєба” – на голови ворогам… Українська морська піхота тренувалася відбивати і утримувати морське узбережжя

На узбережжі Азовського моря пройшли тактико-спеціальні навчання з бойовою стрільбою з особовим складом підрозділів бригад морської піхоти у взаємодії з авіацією Сухопутних військ ЗС України, підрозділами десантно-штурмових військ ЗС України, морською авіацією ВМС ЗС України та Державною прикордонною службою України. Про це повідомляє АрміяInform.

Зокрема, учасники навчань відпрацьовували питання відбиття морського десанту противника, звільнення та взяття під контроль важливих об’єктів інфраструктури у виключній морській економічній зоні України.

Під час тренування морські піхотинці вдосконалювали навички десантування на необладнане узбережжя з повітря посадковим способом під прикриттям авіації Сухопутних військ. Крім того, були відпрацьовані питання нанесення вогневого ураження по морських цілях, протиповітряної оборони, надання першої медичної допомоги та евакуації особового складу і техніки з поля бою.

– Були проведені спільні двоступеневі командно-штабні навчання із залученням батальйонів до практичних дій, – зазначив командир окремої бригади морської піхоти Микола Палас. – Підрозділи відпрацювали практичні дії щодо захоплення важливих об’єктів на узбережжі та їхнього утримання.