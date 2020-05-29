Українські винищувачі супроводжували американські стратегічні бомбардувальники над Чорним морем

Українські винищувачі МіГ-29 та Су-27 супроводжували американські стратегічні бомбардувальники B-1B Lancer над Чорним морем.

Про це повідомляє пресслужба Африканського командування США.

Це була перша місія, коли бомбардувальники США супроводжувались українськими винищувачами Су-27 та МіГ-29.

Політ також включав навчання інтеграції та сумісності з польськими F-16 та МіГ-29, а також румунськими винищувачами F-16 та МіГ-21, які забезпечували супровід до Чорного моря. Над Чорним морем американські бомбардувальники виконували політ разом з українськими та турецькими винищувачами.

Rockwell B-1 Lancer – важкий бомбардувальник ВПС США стоїть на озброєнні з 1986 року. Це один з найбільших літаків свого класу в історії авіації. Був розроблений у 1960-х рр. для заміни дозвукових Boeing B-52 Stratofortress, проте повної заміни не відбулося, B-52 використовуються у ВПС Сполучених Штатів і сьогодні.

Модифікація B-1B, яка стала серійною версією цього літака, використовується у ВПС США дотепер.

Силова установка складається з чотирьох двоконтурних турбореактивних двигунів з форсажною камерою F101-GE-102 фірми General Electric, що мають максимальну тягу на форсованому режимі 13,9 кН. Двигуни розташовані в нижній частині фюзеляжу і оснащені нерегульованими повітрозабірниками.

B-1B може нести до 34 тон озброєння в трьох бомбовідсіках. Літак також міг нести ще 27.6 тон на шести зовнішніх підвісках, але ці вузли демонтовані через міжнародні домовленості про обмеження стратегічних озброєнь.

В кожному бомбовідсіку могли знаходитись вісім одиниць ядерної зброї в барабані револьверного типу. Довгий час єдиними авіабомбами що міг нести B-1B були вільнопадаючі термоядерні авіабомби B61 і B83. В 1991 році літаки пристосували до використання авіабомб Mark 82 (84 одиниці).

Всього за період серійного виробництва з 1984 по 1988 рр. було збудовано 100 бомбардувальників B-1B Lancer. З початку 1990-х років почалося переобладнання цих літаків з ядерного на звичайне озброєння. На сучасному етапі в модифікації B-1B реалізована концепція низьколетючого літака прориву ППО з можливістю огинання рельєфу місцевості.