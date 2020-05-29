США готує додаткову військову допомогу Україні на 125 мільйонів доларів

Пентагон повідомив Конгрес США про те, що влада України домоглася необхідного прогресу у ключових інституційних реформах, а отже заслуговує додаткової військової допомоги в розмірі 125 мільйонів доларів.

Джерело: CNN із посиланням на представника Міністерства оборони США і помічника конгресмена

Деталі: На думку американських чиновників, Київ домігся успіхів у протидії корупції, підвищенні прозорості та посиленні громадського контролю, що було необхідною умовою для продовження допомоги.

Пакет являє собою другу половину з 250 млн дол., виділених на сприяння безпеці України у 2020 році.

Представник Пентагону відмовився коментувати допомогу, пославшись на політику департаменту не коментувати пакети зброї, які перебувають на розгляді в Конгресі.

За даними телеканалу, новий пакет допомоги передбачає надання Україні двох патрульних катерів, озброєних 30-міліметровими гарматами з дистанційним управлінням, мобільних радіолокаційних систем для виявлення артилерійського і ракетного обстрілу, десятки машин швидкої допомоги, обладнання для безпечного зв’язку, в тому числі 100 “тактичних планшетів” та іншої допомоги військового призначення.