Росіяни вдалися до провокацій під навчань українських ВМС. Проте українці готові були допомогти екіпажу російського ракетного катера “Івановєц”, коли той несподівано сильно задимівся…

Під час навчань ВМС України у Чорному морі російський військовий літак кілька разів заходив на бойовий курс над українським патрульним катером «Старобільськ».

Про це повідомляє Бриз МО України.

Нагадаємо, під час навчань патрульний катер «Старобільськ» (Р191) типу «Island» (виробництва США) проводив стрільби з встановленої корабельної установки 110-ПМ.

Повідомляється, що під час навчань українські моряки виявили та ідентифікували російські військові кораблі в районі окупованих газових родовищ – це патрульний катер ФСБ РФ «Изумруд» та ракетний катер ЧФ «Ивановец».

Також було зафіксовано російський військовий літак, який декілька разів заходив на бойовий курс над українським патрульним катером.

На провокації український екіпаж не відповідав, а після проведення чергових маневрів помітив задимлення на катері РФ «Ивановец». Після побаченого екіпаж «Старобільська» вийшов на зв’язок з російським катером, аби дізнатись чи потрібна їм допомога.

Екіпаж російського судна відповів на пропозицію допомоги: «Всё штатно – спасибо»…