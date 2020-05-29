﻿

Росіяни вдалися до провокацій під навчань українських ВМС. Проте українці готові були допомогти екіпажу російського ракетного катера “Івановєц”, коли той несподівано сильно задимівся…

Дата: 29.05.2020
Автор:

Стоп-кадр з відео "навчань з пригодами": працює корабельна установка 110-ПМ з борту українського патрульного катера "Старобільськ"...

Під час навчань ВМС України у Чорному морі російський військовий літак кілька разів заходив на бойовий курс над українським патрульним катером «Старобільськ».

Про це повідомляє Бриз МО України.

Нагадаємо, під час навчань патрульний катер «Старобільськ» (Р191) типу «Island» (виробництва США) проводив стрільби з встановленої корабельної установки 110-ПМ.

Повідомляється, що під час навчань українські моряки виявили та ідентифікували російські військові кораблі в районі окупованих газових родовищ – це патрульний катер ФСБ РФ «Изумруд» та ракетний катер ЧФ «Ивановец».

Також було зафіксовано російський військовий літак, який декілька разів заходив на бойовий курс над українським патрульним катером.

На провокації український екіпаж не відповідав, а після проведення чергових маневрів помітив задимлення на катері РФ «Ивановец». Після побаченого екіпаж «Старобільська» вийшов на зв’язок з російським катером, аби дізнатись чи потрібна їм допомога.

Екіпаж російського судна відповів на пропозицію допомоги: «Всё штатно – спасибо»…

Російський ракетний катер "Івановєц" зіпсував повітря - засмердів горілим біля окупованих газових вишок. "Всьо штатно"...

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki
﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 3 від 29 грудня 2019

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2020’.Вільне Козацтво Холодного Яру