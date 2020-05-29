﻿

Авіація ЗСУ відпрацьовує нанесення ракетних ударів

Дата: 29.05.2020
Автор:

Мі-8 МСБ-В у момент нанесення ракетного удару С-13

Найближчим часом у ЗСУ планують проведення спеціальних випробувань гелікоптера Мі-8 МСБ-В, оснащеного некерованим ракетним озброєнням типу С-13.
Про це повідомляє видання “Патріоти України”.
Раніше здійснювались пуски С-13 з Мі-8МСБ-В під час заводських випробувань у 2017 році підприємством «Мотор-Січ», адже штатно базовий гелікоптер Мі-8 такої можливості не мав та обмежувався 80-мм С-8 та 57-мм С-5.
 122-мм некерована авіаційна ракета С-13 призначена знищення техніки та живої сили противника, яка знаходиться в особливо міцних укриттях, як то наприклад залізобетонні бункери чи насипні стоянки літаків на аеродромах. С-13 встановлюються по п’ять штук у блоки типу Б-13Л, що розміщуються на ударних гелікоптерах типу Мі-24/28/35 та літаках.

Блок Б-13Л для ракет С-13

Дальність польоту уламко-фугасного снаряду С-13 ОФ складає до 3 тисяч метрів і тому використання їх з багатоцільового гелікоптеру Мі-8 дозволить значно збільшити його ударні властивості.

Окрім майбутніх випробувань С-13, тривають державні випробування комплексу протитанкового керованого ракетного озброєння «Бар’єр-В» на гелікоптері Мі-8МСБ-В.

Випробування розпочались у 2017-у році, коли були проведені дослідні випробування цього комплексу. Тодішні попередні висновки позитивні: техніка працювала штатно, заявлені характеристики підтверджено, зауважень до роботи систем немає.

Окрім цих випробувань очікується оцінка фахівцями Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки (ДНДІ ВС ОВТ) бойового застосування багатоцільового гелікоптера Мі-8 МСБ-В вночі з використанням окулярів нічного бачення.

Тим часом, Український мілітарний портал опублікував відео випробувань з бойового застосування керованого ракетного озброєння Х-29Т типу «повітря-земля» з легких фронтових винищувачів МіГ-29 МУ2.

Легкий фронтовий винищувач МіГ-29 МУ2 у момент заходу на ціль. Одну ракету Х-29 вже випущено, до удару готується другий 320-кілограмовий "гостинець", здатний топити кораблі і пробивати найтовщі бетонні перекриття...

Бойові пуски є наступним етапом льотно-конструкторських випробувань модернізованого літака МіГ-29 МУ2 з комплексом керованого ракетного озброєння.

Випробування проводяться Державним науково-дослідним інститутом випробувань та сертифікації озброєння і військової техніки.

Стоп-кадр з відео: ракетний удар відпрацьовує пара легких фронтових винищувачів ЗСУ МіГ-29 МУ2

Авіаційна ракета Х-29 відноситься до класу ракет «повітря-земля» малого радіусу дії. Призначена для знищення військової техніки, оборонних споруд (опорні пункти, штаби, контрольно-спостережні пункти, тощо), об’єктів інфраструктури (мости, бетонні злітно-посадкові смуги), а також кораблів та суден водотоннажністю до 10 000 тонн.

В залежності від модифікації ракета Х-29 використовує різні системи самонаведення – напівактивну лазерну та пасивну телевізійну. Вага бойової частини ракети – 320 кг, дальність застосування – від 2 до 10 км у Х-29Л та від 3 до 12 у Х-29Т.

 

 

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki
﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 3 від 29 грудня 2019

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2020’.Вільне Козацтво Холодного Яру