Авіація ЗСУ відпрацьовує нанесення ракетних ударів

Найближчим часом у ЗСУ планують проведення спеціальних випробувань гелікоптера Мі-8 МСБ-В, оснащеного некерованим ракетним озброєнням типу С-13.

Раніше здійснювались пуски С-13 з Мі-8МСБ-В під час заводських випробувань у 2017 році підприємством «Мотор-Січ», адже штатно базовий гелікоптер Мі-8 такої можливості не мав та обмежувався 80-мм С-8 та 57-мм С-5.

122-мм некерована авіаційна ракета С-13 призначена знищення техніки та живої сили противника, яка знаходиться в особливо міцних укриттях, як то наприклад залізобетонні бункери чи насипні стоянки літаків на аеродромах. С-13 встановлюються по п’ять штук у блоки типу Б-13Л, що розміщуються на ударних гелікоптерах типу Мі-24/28/35 та літаках.

Дальність польоту уламко-фугасного снаряду С-13 ОФ складає до 3 тисяч метрів і тому використання їх з багатоцільового гелікоптеру Мі-8 дозволить значно збільшити його ударні властивості.

Окрім майбутніх випробувань С-13, тривають державні випробування комплексу протитанкового керованого ракетного озброєння «Бар’єр-В» на гелікоптері Мі-8МСБ-В.

Випробування розпочались у 2017-у році, коли були проведені дослідні випробування цього комплексу. Тодішні попередні висновки позитивні: техніка працювала штатно, заявлені характеристики підтверджено, зауважень до роботи систем немає.

Окрім цих випробувань очікується оцінка фахівцями Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки (ДНДІ ВС ОВТ) бойового застосування багатоцільового гелікоптера Мі-8 МСБ-В вночі з використанням окулярів нічного бачення.

Тим часом, Український мілітарний портал опублікував відео випробувань з бойового застосування керованого ракетного озброєння Х-29Т типу «повітря-земля» з легких фронтових винищувачів МіГ-29 МУ2.

Бойові пуски є наступним етапом льотно-конструкторських випробувань модернізованого літака МіГ-29 МУ2 з комплексом керованого ракетного озброєння.

Випробування проводяться Державним науково-дослідним інститутом випробувань та сертифікації озброєння і військової техніки.

Авіаційна ракета Х-29 відноситься до класу ракет «повітря-земля» малого радіусу дії. Призначена для знищення військової техніки, оборонних споруд (опорні пункти, штаби, контрольно-спостережні пункти, тощо), об’єктів інфраструктури (мости, бетонні злітно-посадкові смуги), а також кораблів та суден водотоннажністю до 10 000 тонн.

В залежності від модифікації ракета Х-29 використовує різні системи самонаведення – напівактивну лазерну та пасивну телевізійну. Вага бойової частини ракети – 320 кг, дальність застосування – від 2 до 10 км у Х-29Л та від 3 до 12 у Х-29Т.