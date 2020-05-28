Укрпошта присвятила нову поштову марку українським військовим та медикам

29 травня 2020 року Національний поштовий оператор уводить в обіг нову поштову марку «Передова».

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

Поштовий випуск присвячений найактуальнішій проблемі людства сьогодні – боротьбі з коронавірусом, а ще – війні за незалежність і цілісність держави, яка триває…

«Під час пандемії Україна опинилася в надскладній ситуації. Адже поруч із боротьбою за здоров’я та життя людей триває війна за незалежність і територіальну цілісність України. Країну одночасно пронизують дві війни: одна з них – на Сході України, а друга – з COVID-19. Ця марка є знаком вдячності тисячам медиків і військових, а в їхніх героїчних образах і представникам інших професій: пожежникам, водіям, продавцям, поштарям і багатьом іншим – за відданість, сміливість і професіоналізм», – ідеться на сайті компанії.

Для ескізу марки «Передова» було використано роботу харківського художника-ілюстратора Микити Тітова. Тираж нової марки — 140 000 примірників, вартість – 9 гривень.

Урочиста церемонія спецпогашення поштової марки відбудеться 29 травня о 12:30 біля центрального входу до головного відділення поштового зв’язку міста Києва (Головпоштамт) за адресою вул. Хрещатик, 22.

Нагадаємо, раніше Укрпошта присвятила конверт з маркою, присвяченою оборонцям Донецького аеропорту.