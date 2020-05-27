Сергій Кривонос: “Законопроєкт “Про територіальну оборону України” дуже тривожить наших зовнішніх і внутрішніх ворогів”

Ухвалення законопроєкту «Про територіальну оборону України» вкрай важливе та має бути здійснено у найближчі місяці, щоб у бюджеті 2021 року вже були закладені кошти на розбудову системи територіальної оборони України, про це у Facebook наголосив заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос.

20 травня документ розглянув Комітет ВР України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Отож від напрацювання концепції та написання драфту проєкту підготовка закону підійшла до найважливішого етапу — розгляду Комітетом та ухвалення рішення про винесення його на розгляд Верховною Радою України. «Переходимо до активної фази підтримки нашого Проєкту Закону. Ми всі розуміємо, що саме його поява дуже „бентежить та непокоїть“ наших зовнішніх та внутрішніх ворогів», — повідомив Сергій Кривонос.

За словами Кривоноса, законопроєкт спільно напрацьовано представниками РНБО, Міністерства оборони, Генерального штабу ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, МВС та експертами. Він базується на сучасних світових моделях територіальної оборони країн-членів НАТО та Євросоюзу з урахуванням досвіду України в протидії російській агресії 2014 — 2020 років.

— Я багато разів говорив, Україна має свій власний шлях, і ми не можемо будь- яку модель взяти та перейняти на 100%. Ми маємо оцінити все наявне у нас, взяти найкраще у наших партнерів та побудувати ефективно систему територіальної оборони України, що працює, головними принципами якої є — масове залучення громадян, територіальність, миттєве реагування на загрози, що максимально підвищить обороноздатність нашої держави, — каже Сергій Кривонос.

Практична реалізація цього Закону забезпечить: стале функціонування державних органів, економіки, інфраструктури та життєдіяльність населення у випадку виникнення воєнної загрози, у воєнний час та під час виникнення кризових або надзвичайних ситуацій. Надає можливість: розгортання підрозділів ТРО у максимально стислі строки, формування оборонної свідомості у громадян, які залучаються для здійснення заходів із підготовки, ведення територіальної оборони в мирний час та особливий період, розвиток військово-патріотичного виховання. Надає можливість громадянам, громадам швидко, ефективно діяти та запобігати будь-яким кризовим ситуаціям (пожежі, паводки, техногенні, пандемії та інші ситуації), — розповів Сергій Кривонос.

За словами Сергія Кривоноса, прийняття цього законопроєкту надасть можливість розгортання підрозділів тероборони у максимально стислі строки, формування оборонної свідомості у громадян, які залучаються для здійснення заходів із підготовки, ведення територіальної оборони в мирний час та особливий період.

Також проєкт закону передбачає створення Головного органу управління територіальною обороною, до складу якого входять Війська територіальної оборони України, Загони територіальної оборони та безпеки громади, відповідні підрозділи Сил безпеки і Сил оборони, місцеве населення. У законопроєкті врегульовано правові засади, принципи та завдання територіальної оборони, структура, порядок комплектування, проходження підготовки, обов’язки та права, мотивація, формений одяг та знаки розрізнення, дислокація, фінансування підрозділів Військ територіальної оборони та Загонів територіальної оборони та безпеки громад.