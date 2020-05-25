На Кіровоградщині створять меморіально-історичний комплекс, присвячений 100-річчю легендарного бою холодноярців отамана Чорного Ворона

З нагоди 100-річчя Української революції розпочалась робота зі створення меморіально-історичного комплексу на території урочища «Чорний Ворон», що розташовується поблизу Розумівки Кіровоградської області.

Про це заявив голова ОДА Андрій Балонь під час презентації проєкту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це непересічна подія для Кіровоградщини та України. Ми з командою тривалий час працювали над формуванням концепції зі створення історико-меморіального заповідника урочища «Чорний Ворон», який заслуговує на те, щоб стати національним надбанням. Основна мета – відзначення 100-річчя легендарного бою героїв Холодного Яру – отамана Чорного Ворона та його побратимів. Молодь має виховуватись у дусі українства та знати своє коріння», – зазначив Балонь.

Як розповіла заступниця голови ОДА Тетяна Волинець, розробка меморіального комплексу має не лише історичне значення. Урочище «Чорний Ворон» розглядають і як потужну туристичну атракцію. Зокрема, краєзнавчий маршрут «Холодноярські стежки Поінгулля» сприятиме розвитку міжрегіонального туризму.

Ключові напрями реалізації проєкту включають історичну, культурну, туристичну та інфраструктурну складові. Йдеться не лише про розробку меморіального комплексу «Чорний ворон». У планах – створення туристичної платформи, будівництво дороги та лінії електропередач.

«Промоція бренду «Чорний ворон» має масштабне значення. Вона включає в себе не лише облаштування локацій, де під час революції проходив бій отамана Чорного Ворона, а й переформатування села Розумівка Олександрівського району, поблизу якого розташовується урочище», – пояснив очільник Кіровоградщини.

Зі слів голови ОДА, в розвитку історико-меморіального комплексу важливу роль відіграє інфраструктура і комфортні умови для туристів. У центрі Розумівки проведуть благоустрій. Там з’явиться оглядовий майданчик, а локальний музеї історії оновиться. Паралельно буде проходити робота з розвитку сільського зеленого туризму.

Зазначимо: завершення робіт зі створення меморіального комплексу урочища «Чорний ворон» планується цьогоріч. Основне завдання проєкту пов’язане з ідеєю національно-патріотичного виховання української молоді.

Загальна площа комплексу – 3,18 га. Серед джерел фінансування – обласний, районний і сільський бюджети.