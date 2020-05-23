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Розгромивши росіян, українці стали абсолютними чемпіонами світу з кібер-шахів

Дата: 23.05.2020
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Завершився Суперфінал Світової Ліги з шахів, у якому українці розгромили головного конкурента – команду Росії. Шахова кібер-команда Team Ukraine стала абсолютним чемпіоном Світової Ліги 2020 року. А сам онлайн-матч став одним із найбільших у світовій історії. Такої кількості гравців одночасної гри ще не було.

Україна вчетверте поспіль стала чемпіоном Світової Ліги із кібер-шахів. У п’ятому сезоні 2020 року в «Народній шаховій інтернет-Олімпіаді», яка проходить на одному із найпопулярніших шахових інтернет-майданчиках Chess.com, українська команда з величезним відривом розгромила росіян – 27 перемог у 30 матчах.

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