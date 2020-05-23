Морська піхота пройшла випробування на уніфікованій смузі полігону в Олешківських пісках

Для отримання права на носіння берету штормової хвилі, цього року морпіхи з різних підрозділів вперше проходили випробування на уніфікованій смузі – на полігоні Олешківські піски на Херсонщині.

Про це повідомляє 503 Окремий батальйон морської піхоти.

У морській піхоті право на носіння берету штормової хвилі не надається разом із підписанням контракту. Лише після проходження смуги перешкод морського піхотинця.

Щоб бути допущеним до участі у подоланні смуги перешкод морського піхотинця, окрім хороших характеристик по службі, треба ще мінімум півроку прослужити.

Заступника командувача морської піхоти ВМС ЗС України Дмитро Дилятицький: «Іспити проводяться в умовах, максимально наближених до бойових. Психологічна смуга перешкод морського піхотинця створена, виходячи з бойового досвіду морської піхоти. Особовий склад, який допускається до здачі психологічної смуги, перебуває під постійним впливом інструкторів, вогню та різноманітних вибухів.»

Дистанція смуги – близько 5 км. Бігти, повзти, стріляти, прикривати побратимів, тягнути БТРа, нести човна, боротися врукопаш – і це не повний перелік завдань, з якими необхідно впоратися.

Командири уважно спостерігали за діями своїх підлеглих, адже пройти смугу має підрозділ у повному складі.

Командир 503 Окремого батальйону морської піхоти Вадим Сухаревський: «Для мого підрозділу – це перше проходження на цій смузі перешкод, на цьому полігоні, приємно здивували і особовий склад, і сама смуга. Кілометри піску коліно – вони даються взнаки як на ноги, так і на застосування спорядження і, взагалі, на дії груп. Але колективізм, характер, і сила духу бійців мене дуже сильно порадувало, і, дійсно, я в черговий раз кажу, що своїм особовим складом – мені є ким пишатися.»

Починаючи з позаминулого року на рівні з чоловіками смугу перешкод долають і жінки.

Спробувала сили та військовослужбовець Юля Полінець: «Я дуже боялася, що не зможу, але я пишаюся собою та своїми побратимами. Дійсно, було тяжко та ми це здолали, і тепер будемо мати право носити морський берет».