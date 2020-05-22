Зіркова голлівудська актриса висловила захоплення від українського блокбастера, на зйомки якого потрачено… один долар

Тиждень тому в мережу був викладений трейлер пародійного блокбастера APPLE-MAN, або «Людина-Яблуко», який український режисер Василь Москаленко зняв у своїй квартирі під час карантину, передають Патріоти України.

Унікальність проекту в тому, що, зважаючи на карантинні обмеження, не порушено режим соціального дистанціювання. Всі зйомки пройшли в квартирі режисера в кімнаті в 15 квадратних метрів. На майданчику було тільки 2 людини, а бюджет склав 1 долар. Такий креативний підхід до зйомок викликав великий резонанс в самому Голлівуді. Трейлер був розміщений на ресурсах телекомпаній FOX (входить в корпорацію 21st Century Fox), NBC (який є частиною медіакомпанії «NBC Universal» і ABC (власником якої є Компанія Уолта Діснея).

«Для мене було повною несподіванкою, що проект настільки сподобається американським глядачам, – розповів режисер фільму Василь Москаленко. – Я дійсно розраховував на американську аудиторію, знімаючи англійською. Ми залучили актора дубляжу з Великобританії, який працював з “Марвел” (компанією випускає найвідоміші фільми про супергероїв. – ред.). Однак я й уявити не міг, що відбудеться такий резонанс».

Схвальний відгук трейлер отримав і від голлівудської зірки Дженніфер Еністон. Лауреат «Золотого Глобуса» побачила проект Apple-Man в мережі Інстаграм.

У відповідь режисер проекту Василь Москаленко зняв короткометражний фільм, в якому намалював портрет актриси і запропонував їй роль у своєму кіно.