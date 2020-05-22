Військові випробували легкі ракеті комплекси “Корсар”, здатні знищити ціль з будь-яким типом броні

На Чернігівщині поблизу селища Гончарівське під керівництвом заступника Міністра оборони України Олександра Миронюка пройшли типові випробування легкого переносного ракетного комплексу (ЛПРК) «Корсар» виробництва ДП «Держ ККБ «Луч» з удосконаленим прицілом, який значно розширює бойові можливості комплексу. Про це повідомили в пресслужбі Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Організацію випробувань здійснив Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки (ДНДІ ВС ОВТ).

Український ЛПРК «Корсар» (дальність стрільби до 2.5 км) призначений для ураження нерухомих та рухомих броньованих цілей з будь-якими видами і типами броні: танків, бронетранспортерів, швидкісних десантних катерів, а також малорозмірних цілей -дотів, вертольотів, безпілотників.

Під час випробувань у взаємодії з ДП «Держ ККБ «Луч» були задіяні бойові розрахунки, які пройшли відповідну підготовку, від командування Сухопутних військ ЗСУ, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій та Морської піхоти ВМС. Оператори розрахунків, поряд з теоретичними навичками, відпрацювали практичні пуски ракет.

Для визначення ефективного розпізнавання цілі та точності її ураження пуски ракет було здійснено як в світлу, так і в темну пору доби.

Разом з тим, фахівці ДНДІ ВС ОВТ під час випробувань забезпечували вимірювання точності траєкторних параметрів (дальність, швидкісні характеристики, просторові координати) руху ракети за допомогою радарної системи MFTR210040, яка автоматично супроводжувала її за допомогою радіолокаційного каналу з одночасною відеореєстрацією. Довідково: Радарна система MFTR210040 фіксує з високою точністю траєкторні параметри ракетних і артилерійських боєприпасів всіх калібрів, а також літаків і БпЛА і записує всі траєкторні параметри об’єкту та може відтворити їх в будь-якій конкретній точці польоту. Максимальна дальність супроводження об’єктів (залежно від метеоумов та ЕПР об’єкту) до 250 км.