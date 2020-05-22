У “ДНР” переполох: з полону втік український патріот, звинувачуваний у партизанській діяльності

Двічі полонений український патріот Григорій Сінченко здійснив втечу з застінків підвалу так званої “ДНР”, де його піддавали тортурам.

Джерело: мати заручника, Тетяна Гулевська у коментарі телефоном “Укрінформу”

Пряма мова: ”По місцевому телеканалу новину про втечу крутять у зведеннях “МВД”. Тим, хто вкаже, де він переховується, обіцяють нагороду. Представники спецслужб були дома у моєї мами. Погрожували їй, мені, сину, казали, якщо знайдуть, не випустять живим”.

Деталі: На фото, яке демонструють спецслужби на телеканалі, на обличчі Григорія видно сліди опіків, через що мати робить висновок, що сина в “ДНР” знову піддавали тортурам.

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Передісторія:

25-річного Григорія Сінченка було заарештовано в окупованому Донецьку 2 грудня 2016 року. Його звинувачували у партизанській діяльності, незаконному зберіганні зброї, підривах вишки мобільного оператора “Фенікс”. У грудні 2017 року Сінченка разом з 74 бранцями, яких тоді обміняли, повернувся в Україну.

У “ДНР” за партизанську діяльність проти так званої “народної республіки” його, інваліда третьої групи, піддавали пекельним тортурам. За словами матері, Тетяни Гулевської, його катували електрострумом, підвішували до стелі за викручені руки, душили, били так, що розірвалася легеня…

Григорій вирішив помститися катам. Мати намагалася відмовити сина від планів помсти.

У жовтні 2019-го Сінченка знову схопили “спецслужби ДНР”. І до цього часу його рідні точно не знали, де він і що з ним.