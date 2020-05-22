Нацбанк України випустив сувенірні банкноти зі срібла із зображенням академіка Вернадського

Національний банк України 20 травня 2020 року випустив сувенірну банкноту зі срібла із зображенням портретa всесвітньо відомого вченого-природознавця, основоположника комплексу сучасних наук про Землю – геохімії та біогеохімії, мислителя, філософа, першого президента Української академії наук Володимира Вернадського (1863–1945), повідомляє пресслужба НБУ.

Сувенірна банкнота відтворює дизайн 1000 гривень зразка 2019 року. Виготовлено її зі срібла 999,9 проби, маса в чистоті – не менше ніж 124,4 г, розміри: 133 × 66 × 1,35 мм, тираж – 300 штук. Елемент оздоблення банкноти – голограма.

Реалізація на першому етапі відбудеться через електронні аукціони на Універсальній товарній біржі «Контрактовий дім УМВБ». Нереалізовані сувенірні срібні банкноти надійдуть для продажу через чинні канали реалізації нумізматичної продукції Національного банку України.