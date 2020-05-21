Під вежею старовинного замку на Волині знайдено таємничі підземні кімнати

У Луцьку під цокольним поверхом вежі князів Чарторийських виявили підземні кімнати.
Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.
Зазначається, що знахідку виявили під час реалізації проєкту «Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Любліна та Луцька», який здійснюється в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.
Як зазначили в міськраді, про ці приміщення не було раніше відомо і описи цих кімнат в історичній літературі відсутні.
Надалі будуть проведені дослідження знайдених кімнат.
Оборонна вежа Чарторийських — єдина вціліла башта зведеного у XIV-XV ст.ст. Окольного замку Луцька. Реставраційні роботи у рамках проєкту «Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Любліна та Луцька» розпочалися у жовтні 2019 року.