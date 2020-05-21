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Під вежею старовинного замку на Волині знайдено таємничі підземні кімнати

Дата: 21.05.2020
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Вежа замку князів Чарторийських, під якою виявлено загадкові кімнати, не описані в жодних документах...

У Луцьку під цокольним поверхом вежі князів Чарторийських виявили підземні кімнати.

Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.

Зазначається, що знахідку виявили під час реалізації проєкту «Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Любліна та Луцька», який здійснюється в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.

Як зазначили в міськраді, про ці приміщення не було раніше відомо і описи цих кімнат в історичній літературі відсутні.

Надалі будуть проведені дослідження знайдених кімнат.

Оборонна вежа Чарторийських — єдина вціліла башта зведеного у XIV-XV ст.ст. Окольного замку Луцька. Реставраційні роботи у рамках проєкту «Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Любліна та Луцька» розпочалися у жовтні 2019 року.

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